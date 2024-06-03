استعلم عبر natega4dk.net.. نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط 2024 في محافظة البحيرة والمنيا ودمياط وكل المحافظات

أصبحت نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط 2024 حديث الساعد منذ أن انتهى طلاب هذه المرحلة الامتحانات منذ عشرة أيام، حيث تم الإعلان عنها في بعض المحافظات، وجاري الإعلان عنها في بقية المحافظات وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وأنه سيتم احتساب نسب النجاح وإعداد كشوفات النتائج من أجل أن يعتمدها المحافظ، وبعد ذلك، سيتم تفعيل رابط النتائج على البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط 2024

الجدير بالذكر أن آلاف الطلاب قاموا بأداء امتحانات نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني حيث بدأت أعمال الكنترول التابع لكل محافظة يوم السبت الموافق 25 مايو، ومن وقد استغرقت أعمال التصحيح أسبوعًا واحدًا على الأقل، وعشرة أيام كحد أقصى، يعود تأخر اعتماد نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط 2024 إلى وقتنا الحالي في بعض المحافظات إلى زيادة عدد الطلاب في المحافظة، فضلاً عن اتباع مراكز الكنترول إجراءات الرأفة خلال عملية التصحيح، وذلك من خلال إعادة مراجعة أوراق الطلاب الراسبين ومحاولة تطبيق قواعد الرأفة عليهم، ويجدر الإشارة إلى عدم تلقي غرف عمليات مديرية التربية والتعليم الخاصة بجميع المحافظات أي شكاوي من جانب الطلاب خلال فترة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تالتة اعدادي بالاسم فقط 2024

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