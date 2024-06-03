“موقع نتائجنا results”.. استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 العراق

وأطلقت وزارة التربية العراقية، موقع نتائجنا الإلكتروني التي من خلاله يمكن الحصول على نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تهم العديد من الطلاب في كافة المراحل الدراسية، هذا وأن نتائج الثالث سيتم عرضها في غضون أيام من الأن، مع اقتراب انتهاء امتحانات الصف الثالث، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، وكذلك إمكانة القيام بتقديم طلب اعتراض على المواد الراغب في تصحيحها مرة أخرى.

نتائج الثالث متوسط دور أول

ويمكنك التعرف على نتائج الثالث متوسط دور أول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تدخل إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم تقوم بإختيار المحافظة بعد ذلك.

على أن يتم تدوين البيانات المطلوبة.

الضغط على زر “تنزيل”.

وفي النهاية يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط.

خطوات تقديم اعتراض نتائج الثالث

بعد أن تتعرف على نتائج الثالث متوسط في كافة المحافظات، فيمكنك تقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في تحسينها، كما في الخطوات المتمثلة في التاللي:-