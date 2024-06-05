طريقة عمل كيكة المج بدون بيض في 120 ثانية بمذاق شهي ولذيذ

يعتبر كيك المج من أكثر الطرق التي تفضلها الأم وذلك لأنه يمكن طهي الكيك في الميكروويف دون الحاجة إلى فرن وفي غضون دقائق يتم الحصول على كيك شهي ولذيذ يقدم لأفراد الأسرة أو للضيوف بمذاق لذيذ، ومن خلال السطور التالية سنعرض طريقة عمل كيكة المج بدون بيض.

مقادير عمل كيكة المج بدون بيض

فيما يلي نوضح مقادير تحضير مج واحد من الكيك اللذيذ وتتضاعف الكمية على حسب العدد المطلوب:

مج صالح لدخول الميكروويف.

30 جرام من السكر الأبيض.

60 جرام من الدقيق الفاخر الخاص بالمخبوزات.

10 جرام من الكاكاو الغير محلي.

5 جرام بيكينج باودر.

50 مللي من الحليب كامل الدسم.

20 مللي من الزيت النباتي أو يستبدل بالزبدة المذابة.

مكعبات من الشيكولاتة النوع المفضل.

طريقة عمل كيكة المج بدون بيض

فيما يلي نوضح طريقة عمل الكيك في المج في حالة عدم توفر البيض في المنزل، حيث يتم تجهيز الكيك بمذاق شهي من خلال اتباع تلك الخطوات: