“هياخد من كم درجة؟؟”.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات واعرف الحد الادنى للقبول في المدارس الثانوية

تصدر تنسيق الثانوية العامة 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام الحالي مماأثار العديد من التساؤلات بين الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، وسنستعرض معكم هنا الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات الرئيسية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

تنسيق الثانوية العامة 2024

يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 في مختلف المحافظات بناءً على النتائج المعلنة، جاءت توقعات التنسيق على النحو التالي:

محافظة الشرقية يكون الحد الأدنى للقبول 238 درجة.

وأما محافظة الجيزة يتمثل الحد الأدنى للقبول 218 درجة.

وبينما محافظة المنيا يتمثل الحد الأدنى للقبول 230 درجة.

محافظة أسيوط يبدأ الحد الأدنى للقبول 240 درجة.

محافظة القليوبية يتراوح الحد الأدنى للقبول 240 درجة.

محافظة الغربية يكون الحد الأدنى للقبول 236 درجة.

وأما محافظة المنوفية يبدأ الحد الأدنى للقبول 230 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

وبعد أن أوضحنا تنسيق الثانوية العامة 2024 في كافة المحافظات ينبغي أن نشير إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة، وهي:

خمس نسخ مصورة من الشهادة الأصلية.

نسخة أصلية من بيان النجاح.

خمس نسخ مصورة من البيان.

نسخة أصلية من شهادة الميلاد، وكذلك خمس نسخ مصورة من الشهادة.

صورة شخصية حديثة بمقاس 4×6، ويجب أن تكون الصورة مدون عليها اسم الطالب والرقم القومي.

ويجب ملء استمارة التنسيق الخاصة بالطالب/الطالبة بشكل كامل.

إيصال الدفع من البريد، وكذلك خمس نسخ مصورة من الوصل.

نسخة مصورة من بطاقة ولي الأمر.

وقريبا ستقوم كافة المديريات التعليمية بالإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 والحد الادنى للقبول بها بشكل رسمي، وذلك وفقا لمتوسط مجاميع الاعدادية داخل المحافظة.