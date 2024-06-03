كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 لجميع المواطنين في الجزائر 2024 والشروط الواجب توافرها

تزامنًا مع الدعم المستمر التي تقدمه حكومة الجزائر أمام جميع المواطنين في مختلف الولايات الجزائرية، فإن من أبرز البرامج المقدمة للأشخاص المقدمين برنامج سكنات عدل 3 التي يتم توفيرها لأكبر عدد من الأشخاص الأكثر احتياجًا، والراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة ومنخفضة السعر، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في السطور التالية.

كيفية تسجيل سكنات عدل 3

أما عن خطوات القيام بالتسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، فيُرجى اتباع الأتي:-

أن تتقدم لموقع وكالة عدل الإلكترونية.

ثم يتم العمل على إدخال اسم المتقدم وكلمة السر.

القيام بإختيار برنامج سكنات عدل 3.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في البرنامج.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

وعن الشروط التي يجب توافرها في كافة المتقدمين والراغبين في التسجيل في سكنات عدل 3 أمام المواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية الملائمة، كما يأتي:-