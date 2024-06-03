بــرابـــط مبـــاشــر.. نتائج الطلاب بالرقم المدني 2024 في الكويت moe.edu.kw

انتهى جميع الطلاب داخل الكويت في مختلف المراحل الدراسية من الامتحانات وأصبح الجميع يتساءل حول موعد ظهور النتائج، لذلك قامت الجهات المسؤولة بإطلاق رابط يمكن للطالب من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني وذلك يعد توفيرا للوقت والجهد والتكدسات التي تحدث عن الذهاب إلى المدارس، كما يمكن للطلاب أيضا تقديم تظلمات في حين مواجهة أي شيء في الدرجات وذلك ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا.

نتائج الطلاب بالرقم المدني

ظهرت الآن نتائج الطلاب في عموم الكويت ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب على الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في الكويت. ثانيا يتطلب من الطالب كتابة الرقم المدني الخاص بولي الأمر في الحقل المخصص له. ثالثا يتوجب عليك إدخال الرقم التسلسل الخاص بالطالب. رابعا قم بتحديد المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب. خامسا يجب كتابة اسم الطالب كامل. أخيرا اضغط على عرض النتيجة وانتظر بضع دقائق وسوف تحصل على النتيجة بالفعل.

خطوات تقديم تظلم نتائج الطلاب بالكويت

يرجى اتباع مجموعة من الخطوات عند إجراء تظلم للنتائج والتي جاءت على النحو الآتي:

في مبتدأ الأمر يجب على الطالب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم.

بعد ذلك يجب عليه الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية ومنها يرجى التوجه إلى خيار اعتراض النتائج.

في الخطوة التالية يتوجب على الطالب تحديد الصف الدراسي وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

قم بتحديد المواد التي ترغب في تقديم اعتراض بها مع توضيح سبب الاعتراض.

أخيرا قم بإدخال رقم هاتف للتواصل معك من خلاله واضغط على ارسال الطلب.