طريقة عمل آيس كريم الليمون على الطريقة الإيطالية بمذاق منعش ولذيذ وطبيعي 100٪

مع بداية فصل الصيف تبدأ درجات الحرارة في التزايد يومًا تلو الآخر، لذلك تبدأ السيدات في تحضير المثلجات بنكهات مختلفة والاحتفاظ بها في الفريزر، ومن أشهر وأكثر المثلجات المفضلة لدى جميع أفراد الأسرة هو آيس كريم الليمون، حيث يضفي مذاق الآيس كريم الكثير من الانتعاش والرطوبة للجسم مما يجعله لا يشعر بدرجة الحرارة العالية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الليمون بطريقتين مختلفتين وبمذاق لذيذ.

مقادير عمل آيس كريم الليمون على الطريقة الإيطالية

فيما يلي نوضح مقادير عمل ايس كريم لذيذ ومنعش في المنزل بمكونات طبيعية عالية الجودة:

800 مللي من الماء.

200 جرام من السكر.

10 جرام من بشر قشر الليمون.

600 مللي من عصير الليمون الطازج مع نزع البذور.

طريقة عمل آيس كريم الليمون على الطريقة الإيطالية

فيما يلي نوضح الخطوات وأسرار التحضير للحصول على مذاق الآيس كريم الجاهز: