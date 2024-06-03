مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم القنوات الناقلة وموعد المباراة التي ينتظرها الملايين من المصريين حيث أنها الخطوة قبل الأخيرة لصعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم في امريكا 2026، حال فوز المنتخب الوطني المصري في المباراة ثم الفوز في مباراة غينيا القادمة يصعد المنتخب الوطني المصري إلى بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخة، لهذا تلقي المباراة صدا عالي جداً من قبل متابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

استطاعت مجموعة قنوات بي ان سبورت الحصول على حق بث مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم القادمة 2026، فيما أشارت بعض التقارير الغير مؤكدة أن المباراة ربما تذاع على التردد الأرضي لقنوات اون تايم سبورت، تقام مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم في العام بعد القادم بأمريكا، ويأمل المنتخب الوطني المصري تحقيق الفوز والصعود إلى النهائيات، ولا سيما وأن عدد المنتخبات التي تتأهل من قارة أفريقيا وصل إلى 9 منتخبات ونصف، للمرة الأولي في التصفيات، الأمر الذي يزيد من فرص المنتخبات الوطنية خاصة العربية مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

تقام مباراة مصر أمام بوركينا فاسو مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، في الوقت ذاته بدأت الآن حجز تذاكر المباراة عبر شركة تذكرتي، حيث يحتل المنتخب الوطني المصري 6 نقاط يليه بوركينا فاسو 4 نقاط ثم غينيا 4 نقاط ثم إثيوبيا نقطة واحدة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل حول مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 القنوات الناقلة وموعد المباراة.