موت يعقوب يذهل الجميع…. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 على فيديو لاروزا وموعد عرضه على قناة الفجر الجزائرية

يستمر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 في حصد أعلى المشاهدات على مدار الخمس سنوات الأخيرة، والتي تتخطى الملايين سواء على القنوات الفضائية العارضة للمسلسل أو المواقع الالكترونية، لما فيها من أحداث مثيرة جعلت الجميع في حالة من الترقب والإنتظار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 ومواعيد عرضه على قناة الفجر وموقع فيديو لاروزا ….

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

من أكثر المسلسلات التركية التاريخية التي اشتهرت على مدار 5 سنوات لما يعرضه صناع العمل من إبداع، على الرغم من أن الأعمال التاريخية ليس لها الكثير من المشاهدين إلا أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 استطاع أن يكسر هذه القاعدة ليُبني قاعدة جماهيرية كبيرة تتخطى الملايين من شتى الأعمار والجنسيات .

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الصراع الذي عاشه المؤسس عثمان لكي يحافظ على الدولة العثمانية من بطش المغول والتتار، والحروب التي واجهها عثمان أمام أعدائه بكل قوة وصلابة، استطاع الممثل التركي “بوراك أوزجيفيت” أن يظهر بدور قوي ليجسد شخصية المؤسس عثمان بكل براعة وهذا ما جعل المسلسل يصبح من أكثر الأعمال التركية مشاهدة على الإنترنت .

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 163 على atv التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة التاسعة مساءً ، ويمكنكم أيضاً متابعة الحلقة بدون فواصل أو إعلانات على موقع فيديو لاروزا ، وإليكم تردد قناة الفجر الجزائرية…

تردد قناة الفجر الجزائرية