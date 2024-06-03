أسماء الأوائل “هنـــا” .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024 الترم الثاني

في الآونة الأخيرة يرتفع تساؤل جميع الطلبة والطالبات بمختلف الإدارات التعليمية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالتحديد بمحافظة الإسماعيلية، فمن المعروف أنه يمكن الآن بمنتهى السهولة واليسر أن يتم استخراج النتيجة بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي المخصص للاستعلام عنها المرفق من جانب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، وفيما يلي سوف نرفق لكم الرابط المخصص للاستعلام عن تلك النتيجة بالإضافة إلى كيفية الحصول على النتيجة بشكل الكتروني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

من السهل الآن أن يقوم الطلاب بالتعرف على نتيجتهم بمحافظة الإسماعيلية وزارة التربية والتعليم قد قامت بالإشارة إلى أن النتيجة ظهرت رسميا في تلك المحافظة منذ قليل، ويستطيع كل الطلاب الآن أن يتعرفوا على المستوى الذي وصلوا إليه والمجموع الكلي الذي حصلوا عليه في الصف الثالث الإعدادي وفيما يلي النقاط اللازمة للاستعلام عن النتيجة الخاصة بالشهادة الاعدادية بتلك المحافظة:

الخطوة الأولى عليك التوجه للموقع الرسمي الخاص بالاستعلام من هنا

الخطوة الثانية عليك انتقاء أيقونة نتيجة الصف الثالث الاعدادي

الخطوة الثالثة عليك انتقاء محافظة الإسماعيلية

الخطوة الرابعة عليك اختيار العام الدراسي وهو 2024

الخطوة الخامسة عليك تدوين رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له بشكل صحيح

الخطوة الأخيرة عليك النقر على أيقونة عرض النتيجة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية

حددت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي يتم بواسطتها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظه الاسماعيلية فيستطيع الطالب أن يتعرف على المجموع الكلي الذي حصل عليه بمنتهى بعد دخوله على هذا الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة.