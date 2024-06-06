تردد قناة بداية Bedaya Tv 2024 وأشهر برامج القناة

برزت قناة بداية مؤخرا ضمن قائمة القنوات التلفزيونية الهامة في الوطن العربي، حيث تستهدف القناة تقديم باقة متنوعة من البرامج الهادفة وبرامج المسابقات والترفيه والمتعة لامتاع المشاهد وتقديم محتوى واقعي بجودة عالية في البث، وفيما يلي نوضح تردد القناة وأبرز البرامج التي ساعدت على شهرة القناة وتحقيق نسب مشاهدة عالية.

تردد قناة بداية القمر الصناعي سهيل سات

تعد قناة بداية واحدة من القنوات السعودية الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، وقد تمكنت القناة من حصد نسب مشاهدة مرتفعة منذ عودتها للبث مجدداً، ولاستقبال القناة يتم استخدام احداثيات الضبط التالية على التردد الخاص بسهيل سات:

القمر الصناعي :سهيل سات.

تردد القناة: 11310.

الاستقطاب: عمودي – رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD

أشهر برامج قناة بداية

تم إطلاق قناة بداية في من عام 1426هجريًا الموافق يونيو 2005 ميلاديًا وكانت تحمل اسم زواج، ثم توقفت القناة لعدة سنوات وعادت من جديد باسم بداية، وتقوم القناة ببث محتواها من الرياض لأنها تعتبر قناة سعودية ترفيهية ومتنوعة تستهدف تقديم محتوى شامل يفيد أفراد الأسرة، ومن أشهر برامجها التالي: