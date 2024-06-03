نتائجنا بالرقم الامتحاني.. نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عموم العراق

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، في العراق يعتبر موقع نتائجنا من أبرز المنصات الإلكترونية التي يعتمد عليها الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائج الامتحانات بسرعة وبدقة عالية، هذا الموقع يعد بمثابة حلا رقمياً متكاملا يساعد في توفير النتائج بطريقة فعّالة ومنظمة، مما يسهل عملية الوصول إليها ويساعد الطلاب في فهم نتائجهم بشكل أفضل.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

لاستخدام موقع نتائجنا يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع خطوات بسيطة وسهلة. إليكم كيفية الوصول إلى النتائج:

أول خطوة هي زيارة موقع “نتائجنا” عبر متصفح الإنترنت. بعد دخول الموقع يجب اختيار الفئة الدراسية المناسبة مثلاً الصف السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، السادس الاعدادي، إلخ. في هذه الخطوة يتم إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل رقم الجلوس أو رقم الامتحان. بعد إدخال المعلومات المطلوبة يمكن عرض النتائج وتحليلها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق

أعلنت مديرية التعليم في محافظة نينوى في العراق عن توفر نتائج الصف السادس الابتدائي عبر الإنترنت حيث يمكن للطلاب بالإضافة إلى أولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الضغط على الرابط المخصص، حيث سوف تكون النتائج متاحة بصيغة PDF، مما يسمح بتحميلها وحفظها على الهواتف المحمولة وعلى أجهزة الكمبيوتر سيظهر الملف الدرجات التفصيلية لكل مادة دراسية، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة أداء الطالب في كل مادة بشكل فردي. وفي حال رسوب الطالب في أي مادة سيتم تظليل المادة بلون أزرق مما يسهل التعرف على المواد التي لم يجتازها الطالب بنجاح.