“حملها pdf” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عموم المحافظات 2024 عبر منصة مظلتي umbrella

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي تعد من أهم وأكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما اعلنت وزارة العمل العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة ، وهو عبارة عن مبلغ مادي يتم صرفه للأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط المعلن عنها.

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتي اعلنت عنها وزارة العمل تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة منصة مظلتي على الإنترنت.

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية .

ثم اخل رقم البطاقة الذكية للمواطن .

ادخل البيانات المطلوبة أمامك.

ثم اضغط على المحافظة التابع لها الطالب .

واضغط على أيقونة “تحميل”.

سوف تظهر أمامك تفاصيل الوجبة .

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: