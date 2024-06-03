مغامرات مثيرة… تردد قناة توم وجيري 2024 علي النايل سات نزلها وتابع أجدد الأفلام المضحكة

يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وذلك لتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي مميز لأطفالهم تقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام التي تلبي احتياجات الأطفال وتساعد في تنمية مهاراتهم ومعارفهم، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات التي ترغب في توفير بيئة تعليمية ممتعة لأبنائها.

تردد قناة توم وجيري 2024

لمتابعة قناة توم وجيري والاستمتاع بمحتواها المميز يحتاج الآباء إلى ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد للقناة، التردد الجديد يضمن جودة عالية في الصورة والصوت مما يعزز من تجربة المشاهدة للأطفال فيما يلي تفاصيل التردد الجديد على القمرين نايل سات وعرب سات:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

التردد: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية ضبط التردد الجديد

تحديث جهاز الاستقبال وضبطه على التردد الجديد لقناة توم وجيري يمكن اتباع الخطوات التالية: