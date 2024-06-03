مبروك عليك النجاح “أعتمدت حالًا” .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

هذه الفترة تتسم بظهور مختلف النتائج بها اذ ان نتيجة الشهادة الابتدائية ظهرت بشكل رسمي مؤخرا وفي هذا الوقت يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بكل المدارس في كافة المحافظات المصرية ومن المعروف أن من ضمن المحافظات التي يرتفع تساؤل عن موعد ظهور النتيجة بها محافظة الإسماعيلية فجميع الطلبة والطالبات المقيدين بتلك المحافظة في كافة الادارات التعليمية المختلفة يترقبون ظهور تلك النتيجة بفارغ الصبر، لذا سوف نرفق لكم كافة المعلومات اللازمة التي تخص استخراج تلك النتيجة والرابط الرسمي المرفق من جانب الوزارة لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجتهم الكترونيه.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

أصبح الآن من اليسير أن يستعلم جميع الطلبة والطالبات المقيدين بمحافظة الإسماعيلية عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي التي تتعلق بهم وذلك بعد تنويه وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتيجة ظهور رسمي، ويستطيع الطلاب الآن التعرف عليها وذلك باتباع النقاط التالية:

الخطوة الاولى عليك ان تقوم بالذهاب للموقع الالكتروني المخصص للاستعلام من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية عليك انتقاء أيقونة المرحلة الإعدادية.

الخطوة الثالثة عليك انتقاء الصف الدراسي وهو الصف الثالث الاعدادي.

الخطوة الرابعة عليك تدوين رقم الجلوس الخاص بك بصورة صحيحة في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة عليك النقر على زر اظهار النتيجة.

رابط استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسماعيلية

قامت وزارة التربية والتعليم بالليث إلى أنه يمكن للطالب ان يستعلم عن النتيجة الخاصة به لمحافظه الإسماعيلية من خلال رقم جلوسه بواسطة الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من هنا ومن ثم تدوين الرقم الخاص بالطالب والضغط على أيقونة استعلام.