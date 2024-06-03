رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة 79 الخاصة بشهر يونيو الجاري وموعد إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المواطنين السعوديين المستفيدين من برنامج الدعم الأول في المملكة، حيث يعد برنامج حساب المواطن واحد من أهم البرامج التمويلية التي تضخ في حسابات المستفيدين دعم شهري يساعدهم على مواجهة الغلاء الذي يصاحب الفقراء ومحدودي الدخل، لهذا ينتظر هذا الدعم قطاع كبير من المواطنين في السعودية، لذا نكشف لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل موعد إيداع حساب المواطن دفعة يونيو 2024 وخطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة 79 الخاصة بشهر يونيو 2024

يمكنكم الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة الجديدة وفقا إلى شروط وضوابط حساب المواطن كالتالي:

الدخول إلى موقع حساب المواطن .

. سجل الدخول إلى البرنامج.

أكتب كلمة المرور.

سجل الإسم.

حدد دراسة الأهلية.

الضغط على الاستعلام عن الأهلية.

ستجد أمامك النتيجة مؤهل أو غير مؤهل.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 شهر يونيو 2024

ينتظر المستفيدين الموعد الرسمي لصرف دفعة حساب المواطن قبل عيد الأضحى المبارك من أجل شراء احتياجاتهم الأساسية قبل قدوم العيد، حيث يساعد دعم حساب المواطن الكثيرون خاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المواطنين الفقراء، لهذا حددت الحكومة السعودية يوماً محدد لصرف حساب المواطن، يأتي هذا اليوم في العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم وتأخير اليوم حال وجود عطلة رسمية في البلاد، بخلاف ذلك يصرف دعم حساب المواطن يوم 10، لهذا نجد أن إيداع حساب المواطن الدفعة 79 يكون يوم الإثنين 10 يونيو 2024، وإليكم رقم حساب المواطن المجاني.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة الجديدة 79 الخاصة بشهر يونيو الجاري وتوقيت الإيداع.