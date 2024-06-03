ظهرت الآن.. رابط مباشر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023، وبفخر واعتزاز، حقق طلبة النظامي نسبة نجاح متميزة بلغت 76.28%، هذه النتيجة تعد إنجازاً ملحوظاً يبرز جهود الطلبة وإصرارهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتعكس أيضاً تفاني المعلمين والإدارة التعليمية في توجيه الطلبة نحو النجاح والتفوق، تمنى الدكتور غنيم التوفيق والنجاح لجميع الطلبة، وشدد على أهمية الاستمرار في العمل الجاد والمثابرة في رحلة العلم والمعرفة، ونبين لكم في الأسطر التالية طريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 بني سويف

شهدت نتائج الصف الثالث الإعدادي إقبالًا كبيرًا هذا العام، من بين الـ 56,765 طالبًا وطالبة الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية، حضر 49,138 منهم، وحقق نحو 37,482 طالبًا وطالبة نجاحهم في الامتحانات، امتحانات الصف الثالث الإعدادي انتهت قبل عشرة أيام في بني سويف وتم اعتماد النتائج اليوم، هذه الأرقام تعكس التحدي الذي واجهه الطلاب والطالبات، وتبرز الجهد الذي بذلوه طوال العام الدراسي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة نت

يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لها، تم اعتماد النتيجة رسمياً وتم نشرها على الرابط “نتيجة نت” يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بسهولة دون الحاجة لزيارة المدرسة عبر اتباع الخطوات التالية: