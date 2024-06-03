أقوى الخصومات… عروض كارفور ماركت اليوم في مصر على الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية

يبحث العديد من المواطنين والعملاء عن عروض كارفور ماركت اليوم في مصر، حيث يعلن ماركت كارفور مصر عن مجموعة كبيرة من الخصومات والعروض القوية التي قد تصل إلى 50% على بعض المنتجات، في هذا المقال سنتناول كافة التفاصيل المتعلقة بهذه العروض والخصومات، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة منها للحصول على أفضل الصفقات الممكنة.

كارفور هو واحد من أكبر سلاسل السوبر ماركت في مصر والعالم ويعرف بتقديم عروضا وخصومات مميزة بشكل دوري على مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية والملابس هذه العروض لا تقتصر فقط على الفروع الفعلية لكارفور بل تمتد أيضا إلى المتجر الإلكتروني مما يتيح للعملاء الاستفادة من الخصومات من راحة منازلهم.

عروض كارفور ماركت اليوم في مصر

يقدم كارفور اليوم مجموعة من العروض المميزة التي ستظل سارية حتى نفاذ الكمية تشمل هذه العروض تخفيضات على مجموعة متنوعة من المنتجات عالية الجودة مما يتيح للعملاء فرصة الاستفادة من أسعار مخفضة على سلع أساسية فيما يلي نستعرض بعض هذه العروض:

غسالة ملابس إل جي

يقدم كارفور خصمًا يصل إلى 19% على غسالة ملابس إل جي ذات سعة 13 كيلو جرام والتي تأتي مع ضمان لمدة عشر سنوات السعر الحالي للغسالة بعد الخصم هو 16,999 جنيه مصري بينما كان السعر السابق 20,990 جنيه مصري هذه الغسالة معروفة بجودتها العالية وكفاءتها في استهلاك الطاقة مما يجعلها خيارا ممتازا للأسر الكبيرة.

تليفزيون إل إي دي

من بين العروض الأخرى يوجد خصم يصل إلى 43% على تليفزيون إل إي دي عالي الجودة والذي يحتوي على منفذين USB السعر الحالي للتليفزيون بعد الخصم هو 8,499 جنيه مصري مقارنة بالسعر السابق البالغ 14,999 جنيه مصري يتميز هذا التلفزيون بوضوح الصورة وتقنية العرض الحديثة مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

مروحة فريش عمودية

كما يقدم كارفور خصما يصل إلى 11% على مروحة فريش عمودية، والتي تأتي مع ضمان لمدة خمس سنوات. السعر الحالي للمروحة بعد الخصم هو 1,849 جنيه مصري بينما كان السعر السابق 2,099 جنيه مصري. هذه المروحة معروفة بأدائها القوي وتصميمها العملي مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف أرجاء المنزل.

تفاصيل إضافية حول العروض

تستمر هذه العروض حتى نفاذ الكمية، لذا ينصح العملاء بالاستفادة منها في أسرع وقت ممكن لضمان الحصول على المنتجات المرغوبة بأسعار مخفضة يوفر كارفور هذه التخفيضات في جميع فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء مصر كما يمكن الاستفادة من هذه العروض عبر التسوق الإلكتروني من خلال موقع كارفور الرسمي.