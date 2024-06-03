“لِينك مٌباااشر” البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 برقم الجلوس عبر www.benisuef.gov.eg

الجميع يتساءل عن رابط البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 الترم وذلك من أجل استخراج النتيجة الخاصة بالطلاب، حيث توفر البوابة ذلك الرابط الإلكتروني ليمكن الجميع من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ودون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الخروج من المنزل للتسهيل عليهم، نوفر لكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال الخطوات اللازم إتباعها للاستعلام عن النتيجة.

البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024

من خلال البوابة الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2024 يمكن الاستعلام عنها من خلال رقم جلوس الطالب، عبر إتباع الخطوات التالية:-

زيارة موقع البوابة الإلكترونية محافظة بني سويف على الإنترنت.

على الإنترنت. أو الدخول إلى موقع نتيجة نت على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. في الصفحة الرئيسية ستجد خيار نتيجة الترم الثاني الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023.

قم بتدوين رقم جلوس الطالب في المساحة الخالية.

ثم أضغط على بحث لتجد درجات الطالب ومجموعة أمامك مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني

قام الدكتور محمد هاني غنيم باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024 الترم الثاني على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بنسبة نجاح 76.28% من إجمالي حضور عدد 49 ألف و138 طالب وطالبه ونجح منهم عدد 37 ألف و482 طالب وطالبه، فيما تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 83.3%، والشهادة الاعدادية منازل بنسبة نجاح 48.8%، والاعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 89.7%، كما تم الإعلان عن مراكز الإدارات التعليمية حيث جاء في المركز الأول إدارة بني سويف التعليمية والمركز السابعة إدارة سمسطا التعليمية، كذلك تم إعلان نتيجة أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بني سويف 2024.