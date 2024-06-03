الوجبة السابعة!!.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في كل محافظات العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الوجبة السابعة!!.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في كل محافظات العراق

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، عملت على ارتباك العديد من المواطنين في محافظات العراق، مع التأخر الغير طبيعي لعدم صدور الوجبة، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يحصل كل مستفيد ومستفيده من الحصول على الدعم المادي المقدم لهؤلاء المسجلين في برنامج الرعاية، خاصة وأن هذا البرنامج يضم عدد كبير من المواطنين والأشخاص الأقل دخلاً و الأكثر احتياجًا في محافظات العراق، ويمكنك الإطلاع على الوجبات الأخيرة التي صدرت بشكل رسمي في الأونة الأخيرة.

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الوجبة السابعة تأخرت نظرًا لكثرة الطلبات التي تم إستقبالها في الفترة الأخيرة ومنذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول في هذه الوجبة، إضافة إلى أنه في الساعات القليلة المقبلة، سيتم صدور الكشوفات التي تشمل العديد من المواطنين داخل دولة العراق، لذلك يجب أن يكون على استعداد للإستعلام عن الكشوفات.

الوجبة السابعة!!.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في كل محافظات العراق
الوجبة السابعة!!.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في كل محافظات العراق

كيف أعرض كشوفات الوجبة السابعة

أما عن خطوات القيام بعرض كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات العراقية، فيُرجى اتباع الأتي:-

  • أن تذهب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ثم يتم القيام بإدخال اسم المتقدم ورقم الهوية.
  • ليتم اختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.
  • بعد ذلك يتم إدخال بيانات الشخص المستفيد بأكملها.
  • الضغط على زر “تنزيل”.
  • لكي تتمكن من تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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