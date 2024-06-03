الوجبة السابعة!!.. لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في كل محافظات العراق

الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، عملت على ارتباك العديد من المواطنين في محافظات العراق، مع التأخر الغير طبيعي لعدم صدور الوجبة، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في إطار أن يحصل كل مستفيد ومستفيده من الحصول على الدعم المادي المقدم لهؤلاء المسجلين في برنامج الرعاية، خاصة وأن هذا البرنامج يضم عدد كبير من المواطنين والأشخاص الأقل دخلاً و الأكثر احتياجًا في محافظات العراق، ويمكنك الإطلاع على الوجبات الأخيرة التي صدرت بشكل رسمي في الأونة الأخيرة.

سبب تأخير الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان الوجبة السابعة تأخرت نظرًا لكثرة الطلبات التي تم إستقبالها في الفترة الأخيرة ومنذ أن تم الإعلان عن فتح باب القبول في هذه الوجبة، إضافة إلى أنه في الساعات القليلة المقبلة، سيتم صدور الكشوفات التي تشمل العديد من المواطنين داخل دولة العراق، لذلك يجب أن يكون على استعداد للإستعلام عن الكشوفات.

كيف أعرض كشوفات الوجبة السابعة

أما عن خطوات القيام بعرض كشوفات الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات العراقية، فيُرجى اتباع الأتي:-