الحلقة الأخيرة نزلت.. شاهد مسلسل المتوحش الحلقة 36 مترجم بأحداث مثيرة

يتساءل عدد كبير من المشاهدين عن تفاصيل مسلسل المتوحش الحلقة 36 مترجم والذي من المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني منه في سبتمبر القادم وذلك ما أعلنت عنه بعض المصادر بعد أم توقع الجميع أن تلك هي النهاية، مسلسل المتوحش من المسلسلات التركية التي نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول العربية وذلك لما يقدمه من أحداث مثيرة وشيقة وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل المتوحش الحلقة 36 مترجم

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل المتوحش بأن سرحان سوف يقوم برضع المخدر في الطعام لجميع أفراد العائلة وذلك من أجل تنفيذ خطته وسوف يتشاجر مع زوجته وسوف تقع من على السلالم، من جهة أخرى سوف يتم إطلاق النار على سرحان من شخص مجهول الهوية عندما كان يقوم بخنق يامان كما وهذا بعد أن سرحان قام باختطاف ابن شبنام والذي يكون ابنه في الحقيقة.

موعد عرض مسلسل المتوحش الحلقة 36 مترجم

يعرض مسلسل المتوحش على قناة الفجر الجزائرية وذلك يوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعرض في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

يمكنك الآن تنزيل قناة الفجر الجزائرية ومتابعة مسلسل المتوحش وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات