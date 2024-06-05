استقبل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic على القمر الصناعي نايل وعربسات

يبحث عدد كبير من متابعين قناة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 والتي قامت بتغييره إدارة القناة وذلك من أجل تحديث المحتوى الخاص بهم وذلك لأنها تحرص على تقديم كل ما هو جديد حول الطبيعة، كما أنها تقوم أيضا بالتحدث عن حياة الحيوانات في البيئات المختلفة، وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

تم إطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في عام 1997 وهي تمتلك باقة مميزة من البرامج الثقافية المختلفة، كما أنها نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة ويتابعها عدد لا حصر له من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، لذلك ننصحك باستقبالها على تلفازك وهذا من خلال استخدام التردد الجديد:

التردد: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

حرصت قناة ناشيونال جيوغرافيك على توفير أكثر من تردد وذلك تسهيلا على المتابعين استقبالها والتردد كالتالي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 3000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

يمكنك الآن بكل سهولة استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر الخاص بك الاستمتاع بالمحتوى الخاص بها بأعلى دقة وجودة وهذا من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك