ألف مليون مبروك “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط بالاسم 2024” .. ظهرت الآن

مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم بعد اعتمادها من قبل محافظ دمياط خلال الساعات الاخيرة الماضية ، كما تم الإعلان عن أوائل الشهادة الاعدادية بالمحافظة وسيتم تكريمهم من قبل محافظ دمياط خلال الأيام القادمة ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط بالاسم

يستطيع جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط بالاسم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال الكثير من المواقع الاخبارية التي قامت برصد نتائج ودرجات طلاب الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2024 ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط. ثم قم بالضغط علي نتيجة الشهادة الاعدادية ثم قم بتسجيل اسم الطالب ورقم جلوسه. ثم اضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب بمجموع الدرجات حيث أن مجموع درجات الشهادة الاعدادية 280 درجة.

موعد تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

بعدظهور نتيجة الشهادة الاعدادية يترقب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم موعد فتح تقديم تظلمات مواد الشهادة الاعدادية وذلك في حالة رغبة الطالب في الحصول علي درجات أعلي ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم أن تقديمالت؟لمات سيبدأ بعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المدارس ، واستلام شهادة نجاح الطالب من المدرسة ويستطيع الطالب التقديم علي أكثر من مادة برسوم مالية قيمتها 50 جنيهًا للمادة الواحدة.