: نزلها الان” اضبط تردد قناة بطوط كيدز Batoot Kids‎ نايل سات وعربسات

يسعى الكثير من الآباء والأمهات للعثور على قنوات أطفال موثوقة تقدم محتوى تعليمي وترفيهي هادف يمكنهم ترك أبنائهم أمامها براحة بال.تعد قناة بطوط كيدز واحدة من هذه القنوات البارزة، حيث تقدم برامج تناسب عقول الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية. تتنوع برامج القناة بين الترفيه والتعليم، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التي تحمل في مضامينها قيم وسلوكيات إيجابية وتساعد هذه البرامج في تعليم الأطفال كيفية التعامل بالاحترام المتبادل، وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على التصرف بسلوكيات حسنة.

تردد قناة بطوط كيدز نايل سات

تقوم قناة بطوط كيدز بالبث عبر العديد من الأقمار الصناعية، بما في ذلك القمر الصناعي نايل سات، الذي يضمن بث محتويات القناة بإشارة قوية وجودة عالية دون تشويش أو انقطاع. يتم استخدام تردد القناة الجديد على النايل سات والذي هو:

التردد: 11494

استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500،

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

هذا التردد يتيح للأهالي ضبط القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال لمتابعة برامج الأطفال المفضلة بشكل مستمر ودون انقطاع.

تردد قناة بطوط كيدز عربسات

بالإضافة إلى البث على نايل سات، تتوفر قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي عرب سات، حيث يتم بث محتواها بشكل مجاني دون الحاجة لدفع أي رسوم اشتراك.

تردد القناة على عرب سات هو 27500

استقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال باتباع خطوات بسيطة تتضمن الدخول إلى قائمة الإعدادات، اختيار التثبيت اليدوي، تحديد نوع القمر الصناعي، وإدخال البيانات المطلوبة. بعد البحث، يمكن إضافة القناة إلى قائمة القنوات المحفوظة في الجهاز لمتابعة كل جديد وممتع على قناة بطوط كيدز.