“وزارة التربية epedu.gov.iq” نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 في عموم محافظات العراق

مرحلة الثالث متوسط، من أهم وأبرز المراحل الدراسية التي تُشغل الشارع العراقي، نظرًا لما تضمه من عدد كبير من الطلاب، الذين سينتقلون بعد ذلك إلى المرحلة الجامعية، إضافة إلى أن المرحلة المتوسطة تولي إهتمامًا كبيرًا داخل الوزارة، مما شددت على جميع اللجان بسرعة البدء في أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تكون بتأني كبير، لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من الدرجات في المواد المختلفة، ويمكنك الاستعلام عن كشوفات هذه النتائج، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات نتائج الثالث المتوسط

يتم عرض كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي تُطبق على كافة المحافظات، بحيث يتم الإعلان عن النتائج في دفعة واحدة، تضمن الإستعلام عنها من قبل الطلبة، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع الوزارة.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة النتائج.

مع تحديد المرحلة والمحافظة الراغب في الاستعلام عنها.

إدخال بيانات الطالب في الخانات الخاصة.

الضغط على زر “بحث”.

يتم عرض الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

موقع نتائجنا الإلكتروني لعرض النتائج

ويوجد كذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، التي يُسهل على جميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بالإستعلام عن الكشوفات الخاصة بمرحلة الثالث متوسط الدور الأول، والعمل بعد ذلك على فتح باب الإعتراضات، لكي يتم إعادة بعض المواد الخاصة بالطالب المتضرر، للعمل على مراجعتها وتصحيحها مرة أخرى، مع دفع بعض الرسوم المعنية بطلب بإعادة التصحيح.