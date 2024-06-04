تردد قناة السعودية القرآن الكريم 2024 جميع الأقمار الصناعية

أعلنت إدارة قناة السعودية للقرآن الكريم عن وجود تحديثات في تردد القناة لتقديم البث بجودة أعلى وصوت أنقى من خلال جميع الأقمار الصناعية، حيث تقدم القناة آيات القرآن وتلاوات عطرة بأصوات أشهر المشايخ العرب، وتبث القناة محتواها من داخل الحرم المكي فقط حيث يتم تثبيت الصورة على الكعبة المشرفة طوال اليوم.

تردد قناة السعودية القرآن الكريم القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12284.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة السعودية قرآن القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة السعودية قرآن القمر الصناعي هوت بيرد

التردد: 12558.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي ياه سات:

خطوات تنزيل قناة السعودية القرآن الكريم على التلفاز

تم تأسيس القناة في 1 محرم 1431 هجريًا، وتقوم هذه القناة ببث محتواها من المملكة العربية السعودية وبالتحديد من الحرم المكي و الكعبة الشريفة، حيث تظل طوال العام مثبتة صورة الكعبة ولا تتغير إلا في يوم وقفة عرفات تأتي بأفواج الحجاج من جميع الجنسيات وصور حية من على جبل عرفات والمزدلفة ومنى، ومن خلال التالي سنعرض خطوات التنزيل: