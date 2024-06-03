الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي على تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة Salah Addin 27 مترجمة

الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي يهتم الكثير من المتابعين في العالم العربي بمشاهدة حلقاته، ولهذا تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرضها مترجمة باللغة العربية الفصحى، حيث نجح هذا المسلسل في لفت الأنظار إليه وأصبح واحد من أهم المسلسلات التاريخية التركية التي يتم عرضها مؤخرًا فهو يروي قصة البطل المسلم الذي حرر القدس وانتصر على الصليبيين، ونوضح المزيد من التفاصيل في السطور التالية كما نوضح تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات حتى تتمكن من مشاهدة الحلقات بالترجمة العربية.

الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يرغب الكثير من المتابعين في التعرف على مواعيد العرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27، ويتم عرض حلقة جديدة من هذا المسلسل في كل أسبوع في يوم الثلاثاء عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، وينتظر المتابعون موعد عرض حلقاته بفارغ الصبر نظرًا لأحداثه المثيرة والمشوقة، التي نجحت في أن تجعل هذا المسلسل من أعلى نسب المسلسلات مشاهدة ويتم عرض إعادة الحلقة في اليوم التالي لعرضه أي في يوم الأربعاء.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة من مسلسل صلاح الدين الايوبي بجودة عالية بالترجمة العربية، كما تقوم إدارة القناة بتوفير تردد سواء على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، حتى تسهل على المتابعين مشاهده الحلقات وتقوم بعرض العديد من المسلسلات التركية الأخرى مثل مسلسل قيامة عثمان الذي تعرض حلقاته في يوم الخميس من كل أسبوع، ويمكن تنزيل ترددها عن طريق هذه الإحداثيات:

التردد على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد على القمر الصناعي العرب سات