behera خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة نتيجة نت

تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، حيث بلغت نسبة النجاح 82.5%، وذلك بعد اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. هذه النسبة العالية تعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين والإدارة التعليمية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية، مما يبرز التزام المحافظة بتقديم تعليم شامل ومتكامل لجميع الطلاب. يعكس هذا الإنجاز التزام البحيرة بتوفير بيئة تعليمية متميزة وداعمة للطلاب في مختلف المجالات الأكاديمية والمهنية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 3023-2024 بنسبة نجاح بلغت 82.5%. تأتي هذه النتائج كنتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمعلمون والإدارة التعليمية على مدار العام الدراسي. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.57%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2692 طالبًا وطالبة، ونجح 2115 منهم. تعكس هذه النسبة التزام المحافظة بتقديم تعليم متنوع وشامل يلبي احتياجات جميع الطلاب.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي البحيرة

جاءت نتائج الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94.4%، مما يعكس الجهود المبذولة لدعم وتعليم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. أما بالنسبة للشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد كانت نسبة النجاح 100%، حيث حضر 12 طالبًا ونجحوا جميعًا. هذه النتائج تُظهر التزام المحافظة بتقديم تعليم شامل وداعم لجميع الفئات الطلابية، بما في ذلك الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. تعكس هذه النسب المتميزة الجهود المبذولة من قبل الإدارة التعليمية والمعلمين في محافظة البحيرة لتوفير بيئة تعليمية مثالية تلبي احتياجات جميع الطلاب وتدعم تحقيقهم للنجاح الأكاديمي.

استعلم نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة من خلال اتباع الخطوات التالية: