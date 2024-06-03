نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة المجموع بالدرجات وجميع التفاصيل بنسبة نجاح 82.5% التي اعتمدت رسمياً الآن من قبل نائب محافظة البحيرة الدكتورة نهال عنبر، بينت النتيجة تفوق كبير في نجاح مدارس المكفوفين والتي وصلت فيها نسبة النجاح إلى 100%، كما شهدت نسبة النجاح لطلبة الإعدادية المهنية إلى 78.57%، في الوقت ذاته قدمت الدكتور نهال عنبر التهنئة لكافة أبناء محافظة البحيرة، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح الدائم خلال السنوات القادمة، وشددت على من لم يحالفه التوفيق ببذل الجهد والعرق خلال المرحلة المقبلة حتي يحقق مبتغاها.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني

ارتفاع مباشر وكبير على موقت نتيجة نت من طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة البحيرة من أجل معرفة النتائج النهائية للدور الأول التي تم اعتمادها منذ ساعات قليلة من الدكتورة نهال عنبر والتي وقعت على نسبة النجاح هذا العام التي وصلت إلى 82.5% وإشارة أن النتيجة هذا العام متوفرة على المنصات الإلكترونية توفيراً للوقت والجهد، لذا يمكنك من جوالك المحمول استخراج النتيجة النهائية للدور الأول بالصف الثالث الاعدادي الترم الثاني من خلال منصة نتيجة نت أو موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

خطوات معرفة نتائج الصف الثالث الاعدادي البحيرة الترم الثاني

يمكنك معرفة درجات الشهادة الاعدادية بالبحيرة والمجموع بالدرجات وجميع تفاصيل النتيجة التي جاءت بنسبة نجاح 82.5%، من خلال إتباع الخطوات التالية:

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إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح كيفية استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة المجموع بالدرجات وجميع التفاصيل بنسبة نجاح 82.5%.