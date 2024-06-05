تردد قناة بداية 2024 سهيل سات بجودة HD حدث جهازك الآن

تتزايد عمليات البحث حول التردد الخاص بقناة بداية، حيث تعتبر قناة بداية من أهم القنوات التي تمتلك جودة عالية في تقديم المحتوى الذي يهم دول الخليج العربي من حيث احياء العادات والتقاليد وترسيخ العادات والتقاليد الشرقية ، لاسيما أن القناة تستخدم أحدث التقنيات، وقد نجحت بالفعل في الاستحواذ على إعجاب المشاهدين، لذلك سوف نتعرف على التردد الخاص بالقناة وطريقة تنزيل هذا التردد خلال السطور التالية.

تردد قناة بداية

تقوم قناة بداية بالاهتمام بعرض الكثير من البرامج، حيث تمتلك القناة طاقم عمل متميز ذات كفاءة عالية في القيام بتقديم برامج حوارية وبرامج واقعية تناقش قضايا العصر وفيما يلي سنتعرف على التردد الخاص بها خلال السطور التالية:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي – رأسي -vertivcal.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة بداية على الرسيفر

تقوم قناة بداية باستخدام أفضل وأحدث التقنيات الحديثة التي تقوم بعرض المحتوى بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يجعل القابلية على تنزيل القناة كبيرة، و سنوضح الخطوات الخاصة بتنزيل القناة خلال التالي:

أولًا النقر على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

وبعد ذلك يتم اختيار التثبيت اليدوي.

اختيار اسم القمر الصناعي.

كتابة التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

النقر على زر البحث، وبعد ظهور القناة، القيام بالضغط على زر حفظ القناة.

برامج قناة بداية