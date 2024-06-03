“احجزها حالاً بدون طوابير” حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 إلكترونيًا بكل سهولة

أعلنت الداخلية العراقية عن إمكانية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين الإجراءات الحكومية المتخذة حيال ذلك، وبناءً على ذلك يتجنب المواطن حالات الازدحام التي تشهدها جميع المصالح الحكومية، ومن هذا المنطلق أكدت الوزارة على أن التعامل مستقبلًا في جميع المعاملات الحكومية سيتم من خلال البطاقة الوطنية الموحدة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

وفرت السلطات العراقية هذه الخدمة بشكل إلكتروني وذلك لتوفير الوقت والجهد، كما أكدت أن الخدمة تم إتاحتها بشكل مجاني لمن بلغ 18 عام فما فوق، أيضًا تم تحديد خطوات الحجز وفقًا للآتي:

أولًا ينبغي التوجه إلى موقع إدارة الهوية الوطنية الموحدة الرسمي على الإنترنت من هنا.

ينبغي بعدها إضافة اسم المستفيد بالكامل.

بعد ذلك يتم إدخال جميع بيانات التسجيل بدقة مع تضمين رقم الهاتف للتواصل.

بعدها يتم التحقق من الشروط المحددة لقبول الطلب.

كما ينبغي تحديد الموعد الذي يناسبك وذلك لزيارة المقر حتى تتمكن من استلام البطاقة الوطنية.

أخيرًا يتم النقر على إرسال الطلب من أجل إتمام التسجيل، ثم انتظار المراجعة والرد عليك.

‏الحالات ‏المستثناة من شروط حجز البطاقة الموحدة

حددت وزارة الداخلية بالعراق بعض الفئات التي يتم استثنائها من طلب حجز البطاقة الموحدة، ومن هذه الحالات نذكر الآتي: