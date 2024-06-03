بالرقم المدني ….رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024 عبر وزارة التربية

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 وسط متابعة قوية من وزارة التربية الكويتية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024 ….

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب في الكويت 2024

أعلنت وزارة التعليم الكويتية عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتائج الطلاب المدني ، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الامور بعد ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال الأيام الماضية، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة امامك.

ادخل الرقم المدني الخاص بولي الأـمر.

ادخل رقم التسلسل للطالب في المربع المتاح أمامك.

اختر الصف الدراسي للطالب.

سوف يظهر أمامك درجات الطالب في جميع المواد المقررة على الطالب.

نتائج الطلاب في الكويت 2024

وأعلن وزير التعليم الكويتي أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المراحل الدراسية المتخصصة في التعليم الديني وعددها 24 مدرسة، والتي أعلنت خلال الساعات الأخيرة عن ظهور النتائج لجميع المراحل الدراسية، والمدارس الخاصة بتعليم الكبار والتي تبلغ عددها 45 مدرسة في الكويت مؤكداً أن نسب نجاح هذا العام تخطت العام الماضي وهذا يؤكد على نجاح العملية التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم الكويتية مطلع العام الجاري ، وتقدم سيادته بخالص الشكر للقيادات التعليمية وتمنى مزيد من النجاح للطلاب في المراحل المقبلة.