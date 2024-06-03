“استعلم من هـنا” نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاع في مؤشرات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني حيث يسعى الجميع إلى معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام الدراسي 2023/2024 لمعرفة ما سيترتب عليه ذلك المجموع، حيث كما نعلم وأن مجموع الطالب هو من يحدد ما إن كان سيلتحق بالثانوي العام أو الثانوي الفني أو التمريض وغيرها العديد من البدائل الأخرى، إليكم تفاصيل إعلان النتائج من الموعد ونسبة النجاح وخطوات الاستعلام عنها إلكترونياً.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني

قامت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني رسمياً خلال الدقائق القليلة الماضية بنسبة نجاح 82.5%، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا لأداء الامتحانات لنهاية العام الدراسي 111 ألف 191 وحضر الامتحانات نحو 110,239 طالب وطالبه ونجح منهم 90 ألف و531 طالب وطالبة، كما تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.57% من إجمالي عدد طلاب 2835 حضر منهم 2692 ونجح عدد 2115 طالب وطالبه، أما عن الشهادة الاعدادية للمكفوفين فكانت نسبة النجاح 100% من إجمال عدد طلاب 12 طالب وطالبه.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 2024

يمكنكم الآن وبعد اعتماد النتيجة رسمياً الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:-

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم أو البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة على الإنترنت.

أو التوجه بشكل مباشر إلى موقع نتيجة نت على الإنترنت.

على الإنترنت. تسجيل رقم جلوس الطالب أو البيانات الأخرى المطلوبة والتأكد من صحتها.

أنقر على عرض النتيجة وانتظر لحظات قليلة حتى تظهر النتيجة أمامك.

نقدم لكم الآن اوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وكذلك نتيجة بعض الطلاب في العديد من الإدارات التعليمية في المحافظة