موبايل اقتصادي وشيك وسعره على قد الايد.. تعرف على مواصفات ومميزات ريلمي الجديد Realme c55

عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية التي تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، يبرز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي كخيار جذاب للكثيرين من محبي هذه العلامة التجارية، يتميز Realme C55 بتشكيلة واسعة من الميزات والتقنيات المتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين اليومية سواء كنت تبحث عن كاميرا ذات جودة عالية، أو بطارية تدوم طويلا، أو شاشة مذهلة، فإن هذا الهاتف يلبي جميع التوقعات الآن، لنلق نظرة تفصيلية على هذا الهاتف الذكي الرائع من حيث المواصفات والسعر.
أبرز مواصفات هاتف Realme c55
- في البداية، يستخدم البلاستيك في تصنيع الظهر والإطار الجانبي، في حين أن الواجهة الأمامية مصنوعة من الزجاج.
- يتوفر هاتف ريلمي C55 بثلاثة ألوان مختلفة: الأخضر، الأسود، والأصفر.
- يبلغ وزن الهاتف 190 جراما، وأبعاده كالتالي: الطول 165.6 ملم، العرض 75.9 ملم، والسمك 7.9 ملم.
- يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو، ويتيح الاتصال بشبكات الجيل الرابع والخامس.
- تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل، مما يوفر كثافة بكسلات تبلغ 392 بكسل لكل بوصة.
- تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتغطي حوالي 87% من الواجهة الأمامية، مع سطوع يصل إلى 680 شمعة لكل متر مربع.
- تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة ويمكن التحكم فيه من خلال الإعدادات.
- يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 الأحدث حاليا، ويأتي بواجهة المستخدم Realme UI 4.0 التي تقدم العديد من المزايا.
- يشغل الهاتف معالج ميدياتك هيليو جي 88 ثماني النواة، الذي يصل تردده إلى 2.0 جيجاهرتز ويعتمد على تكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر.
- كما يتضمن معالج الرسوميات Mali-G52 MC2 لتقديم أداء جيد في الألعاب والرسوميات.
مميزات هاتف Realme c55
- يتوفر الهاتف بخيارات متعددة للذاكرة الداخلية، حيث يمكن الاختيار بين 64 جيجابايت، 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.
- أما بالنسبة للذاكرة العشوائية (رام)، فهي تأتي بسعات 4 جيجابايت، 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت.
- تتضمن الخيارات المتاحة لمزيج الذاكرة كالتالي: 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام، 64 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، أو 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام ويمكن زيادة مساحة التخزين عبر إضافة كارت ميموري في منفذ مخصص لذلك.
- يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة، كما يدعم تقنية التعرف على الوجه من خلال الكاميرا الأمامية.
- بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على مجموعة من المستشعرات مثل مستشعر القرب، مستشعر التسارع، ومستشعر البوصلة.
- أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فهي ثنائية العدسات: العدسة الأساسية بدقة 64 ميجابكسل وتدعم التركيز التلقائي، والعدسة الثانية بدقة 2 ميجابكسل مخصصة للعزل وتحديد العمق.
- يدعم الهاتف تصوير الفيديو بجودة تصل إلى 1080p بسرعة 30 أو 60 إطارا في الثانية.
- تأتي البطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، ما يتيح شحن الهاتف بسرعة وكفاءة بفضل تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.
- بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على منفذ شحن من نوع تايب سي 2.0، الذي يضمن نقل البيانات وشحن الجهاز بشكل سلس وسريع.
- ولمحبي الاستماع إلى الموسيقى عبر السماعات السلكية، تم تجهيز الهاتف أيضا بمنفذ سماعات تقليدي بحجم 3.5 ملم، مما يوفر تجربة استخدام متكاملة لجميع المستخدمين.