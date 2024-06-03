موبايل اقتصادي وشيك وسعره على قد الايد.. تعرف على مواصفات ومميزات ريلمي الجديد Realme c55

عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية التي تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، يبرز هاتف Realme C55 من شركة ريلمي كخيار جذاب للكثيرين من محبي هذه العلامة التجارية، يتميز Realme C55 بتشكيلة واسعة من الميزات والتقنيات المتطورة التي تلبي احتياجات المستخدمين اليومية سواء كنت تبحث عن كاميرا ذات جودة عالية، أو بطارية تدوم طويلا، أو شاشة مذهلة، فإن هذا الهاتف يلبي جميع التوقعات الآن، لنلق نظرة تفصيلية على هذا الهاتف الذكي الرائع من حيث المواصفات والسعر.

أبرز مواصفات هاتف Realme c55

في البداية، يستخدم البلاستيك في تصنيع الظهر والإطار الجانبي، في حين أن الواجهة الأمامية مصنوعة من الزجاج.

يتوفر هاتف ريلمي C55 بثلاثة ألوان مختلفة: الأخضر، الأسود، والأصفر.

يبلغ وزن الهاتف 190 جراما، وأبعاده كالتالي: الطول 165.6 ملم، العرض 75.9 ملم، والسمك 7.9 ملم.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو، ويتيح الاتصال بشبكات الجيل الرابع والخامس.

تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل، مما يوفر كثافة بكسلات تبلغ 392 بكسل لكل بوصة.

تتميز الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، وتغطي حوالي 87% من الواجهة الأمامية، مع سطوع يصل إلى 680 شمعة لكل متر مربع.

تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة ويمكن التحكم فيه من خلال الإعدادات.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 الأحدث حاليا، ويأتي بواجهة المستخدم Realme UI 4.0 التي تقدم العديد من المزايا.

يشغل الهاتف معالج ميدياتك هيليو جي 88 ثماني النواة، الذي يصل تردده إلى 2.0 جيجاهرتز ويعتمد على تكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر.

كما يتضمن معالج الرسوميات Mali-G52 MC2 لتقديم أداء جيد في الألعاب والرسوميات.

مميزات هاتف Realme c55