نزل تردد توم وجيري الجديد Tom and Jerry 2024 على النايل سات والعرب سات

في إطار انتشار القنوات الفضائية، برزت قناة توم وجيري أطفال في الفترة الأخيرة، حول تقديمها إلى مجموعة مميزة ورائعة من الأغاني والأناشيد الأكثر تميزًا، إضافة إلى المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يعشقها الصغار، بالإضافة إلى غيره من المحتوى الأخر المميز والجذاب على العديد من الأقمار الصناعية المتمثلة في النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

قناة توم وجيري أطفال الجديد 2024

ويمكنك مشاهدة الكثير من الأفلام والمسلسلات والأغاني والأناشيد الدينية المميزة، وغيرها من البرامج التعليمية الأكثر تميزًا على مدار اليوم دون توقف، وذلك بإتباع المعلومات الخاصة بالقناة، وهي جاءت وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي توم وجيري على نايل سات.

التردد يكون 11355.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يكون أفقي.

كذلك فإن معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تنزيل قناة توم وجيري

وللقناة تردد أخر على القمر الصناعي العرب سات، ليكون من أكثر الترددات انجذابًا نظرًا للصورة الواضحة والدقة العالية التي تقدمها القناة على هذا التردد دون توقف، إضافة إلى إمكانية مشاهدة كل ما يتم إذاعته دون توقف وعلى مدار اليوم، وفقًا للأتي:-