” طاق طاق طاقية” أغاني مسلية عبر تردد قناة كراميش للأطفال 2024 اضبط جهازك الآن

يعد تردد قناة كراميش للأطفال 2024 من الترددات الهامة ضمن مجموعة قنوات الأطفال المجانية التي تقدم محتواها عبر الأقمار الصناعية للأطفال، حيث تفيد تلك القناة في تقديم التسلية والمتعة والترفيه لفئة الأطفال من عمر عام نظرا لوجود محتوى صوتي ومرئي مع المؤثرات والألوان، حيث تقدم القناة أغاني واناشيد وفقرات مرحة تجذب الأطفال إليها.

تردد قناة كراميش القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال تردد قناة كراميش الأكثر شهرة في الوطن العربي من خلال احداثيات الضبط التالي ذكرها، علما بأن تلك الترددات مجانية لا تتطلب اشتراك أو رسوم، ويتم الاستقبال بواسطة شخص مسؤول أثناء إجراء البحث اليدوي، وذلك من خلال استخدام الاحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التشفير: بدون تشفير.

أغاني قناة كراميش

تقدم قناة كراميش باقة متنوعة من أغاني الأطفال التي تعتمد على وجود شخصيات الرسوم المتحركة مثل سوسو وميدو، ومن أبرز تلك الأغاني:

ماما زعلت من سوسو.

بدي ممية.

قراصنة خطفوا سوسو.

وينك بابا.

سوسو والأقزام السبعة.

غلطة الشاطر.

بغار من الصغار.

طلع الزين.

أنا بشعة.

ياشرطي.

الحقوا سوسو.

طار كبير.

حبيبي بيبي.

طاق طاق طاقية.

آلة الزمن.

تحدي.

هزي غصنك.

سوسو غلطت.

خربوط عمل نونو.

يا ويلي ثعلوب

مميزات قناة كراميش للأطفال

تتعدد مميزات قناة كراميش للأطفال حيث تستهدف القناة المحتوى الأمن الذي يبتعد عن العنف والتعصب ويميل إلى تعليمات الدين الاسلامي والعادات الشرقية وترسيخها في أذان الأطفال، حيث تستهدف القناة تقويم سلوكيات الأطفال قدر الإمكان وتنمية المهارات والخبرات والتفاعل والتواصل مع الآخرين.