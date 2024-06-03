“تهنئة لكل الناجحين” اعرف نتيجة امتحان الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عبر هذا الرابط!

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إطلاق رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 فور ظهور نتيجة الطلاب، كما أضافت الوزارة أنه سوف يتم توفير النتائج بعد الانتهاء من مراجعتها وتصحيحها بشكل مباشر وفوري، وذلك لتخفيف التوتر عن الطلاب وأيضًا عن أولياء أمورهم، إذا تشكل هذه النتيجة فارق كبير جدًا لديهم، وسوف نوضح أهم المعلومات المتعلقة بالنتيجة والرابط الذي يمكن من خلاله معرفة النتيجة في بضع دقائق قليلة خلال مقالنا.

رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

إن وزارة التربية العراقية تعمل في هذه الفترة على قدم وساق، حيث تحاول إظهار جميع النتائج المتعلقة بجميع المراحل التعليمية على اختلافها في وقت سريع، لذا تعمل الوزارة على توفير رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 الذي يمكن للطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بخطوات بسيطة، تتمثل فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

بعدها يتم إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الاسم بالكامل وأيضًا الرقم الامتحاني.

ثم يتم تحديد المحافظة الذي يكون الطالب تابع إليها، ثم يتم كتابة جميع البيانات في الأماكن المخصصة لها.

كذلك بعد الانتهاء من إدخال البيانات يجب التأكد من صحتها ثم النقر على كلمة تنزيل.

وأخيرًا سوف يتم تنزيل جميع الكشوفات المتعلقة بالمرحلة الثالثة، وسوف تتمكن من معرفة نتيجتك بكل سهولة.

مواعيد بداية امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر بيان رسمي لها عن تحديد موعد الاختبارات الخاصة بالصف الثالث المتوسط والذي بدأ في يوم الثلاثاء الموافق يوم 21 مايو الماضي، مع العلم أن الاختبارات سوف تستمر لمدة 16 من بداية ذلك التاريخ.

كذلك قد أكدت لبوزارى أن الاختبارات سوف تأتي في مستوى الطلاب المتوسطين، ويجب على كافة الطلاب الإطمئنان والقيام بمراجعة المناهج الدراسية بتركيز شديد.