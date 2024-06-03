عاجل.. إعلان اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية الوجبات الجديدة 2024 جميع محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن عدة وجبات جديدة من التعيينات الخاصة بالوزارة، بحيث يتطلع عليها جميع المتقدمين الراغبين في التعيين داخل قطاع التعليم، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على مراجعة كافة الطلبات المقدمة، في إطار أن يتم قبول ما هو مؤهل للتعيين بداخلها، هذا مع العلم أن الكشوفات تأتي في بعض المحافظات العراقية التي يتم الإعلان عنها بالتدريج، ويمكنك الإستعلام عن ما إذا تم قبولك أم لا، وفقًا لمجموعة من الخطوات نكشفها لكم في مقال اليوم.

خطوات استعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية

هناك مجموعة من الخطوات التي من الهامة اتباعها لكي تتعرف عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن تتقدم إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة.

مع اختيار الخدمة التي ترغب في الإستعلام عنها.

القيام بإدخال بيانات الشخص المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور وكذلك المحافظة فيما بعد.

الضغط على زر “بحث”.

حتى يتم الكشف عن جميع اسماء تعيينات الوزارة في النهاية.

موعد صدور اسماء تعيينات وزارة التربية

وتم الإعلان اليوم الإثنين عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، في عدد من المحافظات العراقية، بعد مراجعة دقيقة وواضحة شملت كافة المتقدمين للحصول على مثل هذه التعيينات، بالإضافة إلى أن الوزارة تهيب بجميع المتقدمين بعدم إدخال أي معلومات غير صحيحة، أو إرفاق مستندات مضللة حتى لا يتم استبعاد الشخص المتقدم من القبول في تعيينات الوزارة.