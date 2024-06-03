اعمليها بدل ما تشتريها.. حلويات العيد “كرات جوز الهند بالشوكولاتة” اللي بيحبها كل أفراد العيلة!

تعتبر حلوى كرات جوز الهند بالشوكولاته واحدة من أفضل وأسهل الحلويات وأيضًا أسرعها تحضيرًا، كذلك فإنه يتم بيع هذا النوع من الحلويات بأسعار عالية جدًا على الرغم من تكلفتها القليلة وسهولة تحضيرها، وأيضًا يمكنكِ الإبداع في تشكيلها بمختلف الأشكال والأحجام، إذ يرجع طريقة تشكيلها إلى ذوق وإبداع الصانع، تابعي معنا لمعرفة الطريقة الصحيحة لها.

كرات جوز الهند بالشوكولاته

يمكنك تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاته بكل سهولة من خلال تحضير بعض المكونات البسيطة، واتباع مجموعة من الخطوات التي سوف نعرضها لكم خلال الفقرات القادمة:

المقادير

كوب كبير جوز هند مبشور ناعم.

كوب صغير سكر بودرة.

طوب صغير حليب بودر.

كوب صغير قشطة جاهزة.

كوب كبير حليب محلى مكثف.

ملعقة فانيليا.

كوب سميد خشن.

زبدة.

شوكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

تتمثل خطوات تحضير الكرات فيما يلي: