اعمليها بدل ما تشتريها.. حلويات العيد “كرات جوز الهند بالشوكولاتة” اللي بيحبها كل أفراد العيلة!

تعتبر حلوى كرات جوز الهند بالشوكولاته واحدة من أفضل وأسهل الحلويات وأيضًا أسرعها تحضيرًا، كذلك فإنه يتم بيع هذا النوع من الحلويات بأسعار عالية جدًا على الرغم من تكلفتها القليلة وسهولة تحضيرها، وأيضًا يمكنكِ الإبداع في تشكيلها بمختلف الأشكال والأحجام، إذ يرجع طريقة تشكيلها إلى ذوق وإبداع الصانع، تابعي معنا لمعرفة الطريقة الصحيحة لها.
كرات جوز الهند بالشوكولاته
يمكنك تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاته بكل سهولة من خلال تحضير بعض المكونات البسيطة، واتباع مجموعة من الخطوات التي سوف نعرضها لكم خلال الفقرات القادمة:
المقادير
- كوب كبير جوز هند مبشور ناعم.
- كوب صغير سكر بودرة.
- طوب صغير حليب بودر.
- كوب صغير قشطة جاهزة.
- كوب كبير حليب محلى مكثف.
- ملعقة فانيليا.
- كوب سميد خشن.
- زبدة.
- شوكولاتة للتزيين.
طريقة التحضير
تتمثل خطوات تحضير الكرات فيما يلي:
- أولًا ستم وضع الزبدة على النار حتى تذوب، ثم يضاف إليه جوز الهند المبشور وأيضًا دقيق السميد مع التقليب المستمر حتى يتحول لون جوز الهند إلى اللون الذهبي.
- بعدها إزالة المكونات من على الوقود ووضعها جانبًا، ثم يضاف إليها الحليب البودر والقشطة وأيضًا الحليب المكثف، وتقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- ثم يتم وضع الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب جميع المكونات السائلة مع الحليب والقشطة ويكون قوام المقادير متماسك.
- بعد ذلك يتم تركه ليبرد ثم يشكل على هيئة كرات أو أصابع ويرص في طبق، وبعد تشكيل الكمية يوضع في الثلاجة لمدة ساعة.
- في هذه الاثناء يمكن إذابة الشوكولاتة على حمام مائي، وتوضع الكرات في الشوكولاتة السائلة ثم إخراجها وتزيينها بأي نوع من المكسرات المجروشة.
- وأخيرًا يتم وضعها في الثلاجة قليلًا حتى تتماسك الشوكولاتة مرة أخرى ثم يتم تقديمها بألف هنا.