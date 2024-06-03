“يا ترى أسعار السلع أي بعد غلاء العيش” تعرف على أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

انشغل المصريين في الآونة الأخير بمتابعة اسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 بعد قرار الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم مما أثار ضجة واسعة في الشارع المصري، تجدر الإشارة إلى أن دعم السلع التموينية يشكل أهمية بالغة لدى المواطنين مما يجعلهم في حالة من القلق بشأن تذبذب الأسعار لاعتمادهم الكبير عليه نتيجة الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

تم إطلاق صرف السلع التموينية لشهر يونيو صباح يوم السبت 1 يونيو منذ التاسعة صباحًا، وقد تم تحديد أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 على النحو التالي:

سعر كيلو سكر معبأ 12.60 جنيهًا.

زيت 800 مل بسعر 30 جنيه.

أيضًا سعر 800 جم مكرونة بلغ 15.50 جنيه.

كيلو الدقيق 18 جنيه.

بينما سعر كيلو أرز معبأ 12.60.

نصف كيلو عدس بسعر 21 جنيه.

كما جاء سعر عبوة مكرونة 400 7.75 جنيهًا.

سعر 500 جرام فول 9 جنيهات.

أيضًا سعر عبوة شاي 40 جم بلغ 5 جنيهات.

بالإضافة إلى أن سعر صابون الغسيل 125 جم بلغ 3 جنيهات.

زجاجة خل 5% سعة 900 مل بسعر 6 جنيهات.

علبة جبنة 500 جم بسعر 14 جنيه.

قيمة حصة الفرد بعد زيادة سعر الخبز

تم الإعلان من قبل وزارة التموين والتجارة عن زيادة سعر الرغيف المدعم ليصبح بـ 20 قرش بدلًا من 5 قروش، وبالتالي يتم شراء 5 أرغفة بسعر جنيه واحد: