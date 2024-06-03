نتيجة الشهادة الإعدادية الاسماعيلية 2024 الدور الأول، التي ظهرت منذ قليل بنسبة نجاح 82.81%، بعد اعتمادها من المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة، الذي قدم التهنئة والتبريكات إلى جموع الطلبة والطالبات الذين نجحوا في إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024، وناشدهم بمواصلة الجهد في المراحل التعليمية الجديدة، فيما التقي معالي المحافظ بوكيل وزارة التربية والتعليم واعتمد النتيجة النهائية رسميا، وخلال اللقاء ذكر أن إجمالي الطلبة والطالبات الذين خاضوا الامتحانات وصل إلى 37937 طالب وطالبة، وبلغت نسب النجاح 81.7% للمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الاسماعيلية 2024 الترم الثاني

كشفت نتائج الترم الثاني في المرحلة الإعدادية نسب نجاح لمدارس اللغات وصل إلى 96.31%، ونسب نجاح الخاص 98.7%، وجاء ترتيب الطلبة والطالبات الاوائل كالتالي:

شهاب سعيد محمد 279.5 درجة.

رحمة محمد غريب رضوان 279 درجة.

حنين حسام محمد 278.5 درجة.

رضوى الشافعي حسين 278.5 درجة.

براء احمد سعد عيد 278.5 درجة.

محمد اشرف رشاد محمد سعيد 278.5 درجة.

وكشفت المديرية آليات الاطلاع على درجات التلاميذ خلال الساعات الجارية، حيث هناك أكثر من طريقة أهمها استخراج النتائج النهائية عن طريق موقع نتيجة نت وتحديد المحافظة الاسماعيلية ومن ثم اختيار الدور الأول.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

وجه محافظة الإسماعيلية التهنئة اليوم لكافة أبنائه الطلاب والطالبات الذين حققوا احلام أسرهم بالدرجات المميزة التي تؤهلهم لاختيار المدارس التالية سواء كانت تتعلق بتعلم عام أو فني، في الوقوف ذاته ساعدت الوزارة الطلبة والطالبات باستخراج النتائج النهائية إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أدخل على موقع نتيجة نت.

اختار محافظة الإسماعيلية.

حدد نتيجة الدور الأول.

شهادة الثالث الاعدادي.

أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الاسماعيلية 2024 واسماء الاوائل والمتفوقين بنسبة 82.81%.