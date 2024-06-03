الآن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة عقب اعتماد النتيجة بنسبة 82.5%

اعتمدت منذ قليل نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 3023-2024 م بنسبة نجاح 82.5 %، كما تم أيضا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة حضر منهم 2692 طالب وطالبة ونجح 2115 بنسبة نجاح 78.57%، وكذا الشهادة الإعدادية للصم بلغ عدد المتقدمين 56 حضر منهم 54 نجح 51 بنسبة 94.4 ونتيجة الاعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 12 طالب بنسبة 100%.

تفاصيل الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

كما أوضح ا/ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191طالب وطالبة، حضر منهم 110239نجح منهم 90551 بنسبة 82.5 %

الآن نتيجة الصف الثالث الاعدادي والشهادة الإعدادية محافظه البحيرة

في هذا وعقب اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، فإنها متواجدة حاليا ومن خلال الرابط الرسمي من خلال ما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي والإلكتروني لمحافظة البحيرة، أو عبر موقع نتيجة نت، ثم يتم النقر على الرابط المخصص.

انتقاء خيار “نتيجة الشهادة الإعدادية” بمحافظة البحيرة.

اختيار العام الدراسي الحالي 2024.

إدخال رقم الجلوس المتعلق بالطالب بصورة صحيحة في المربع المخصص له.

النقر على زر عرض النتيجة.

مع خالص الامنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.

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