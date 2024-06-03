طريقة سهلة لصنع صابون سائل منزلي لغسيل الأطباق بمكونات بسيطة ونتائج مذهلة

الصابون السائل هو رفيق لا غنى عنه في كل مطبخ، يستخدم ليس فقط في غسيل الأطباق بل وأيضاً في تنظيف الأرضيات والأسطح المختلفة، يتميز بقدرته على إزالة الدهون والأوساخ بفعالية، لكن الكثير من الأنواع المتوفرة في الأسواق تحتوي على مواد كيميائية قد تكون ضارة بالبشرة، وتأتي بأسعار مرتفعة، لحسن الحظ، يمكن تحضير الصابون السائل في المنزل بسهولة وبتكلفة أقل، والأهم من ذلك، بمكونات آمنة وفعالة.

مكونات الصابون السائل في المنزل

لتحضير صابون سائل فعال وآمن لغسيل الأطباق، ستحتاج إلى:

10 لتر ماء فاتر.

ماء فاتر. 3 لتر زيت مستعمل.

زيت مستعمل. كيس بوتاس.

1 ملعقة كبيرة صودا.

صودا. 2 كيس من الملح.

من الملح. كوب متوسط جلسرين.

جلسرين. رائحة ليمون أو أي رائحة حسب الرغبة.

لون صناعي حسب الاختيار.

خطوات عمل الصابون السائل

اتبع الخطوات التالية لتحضير الصابون السائل:

قم بتصفية الزيت المستعمل جيداً لإزالة بقايا الطعام. في وعاء، اخلط الزيت مع الملح جيداً باستخدام ملعقة خشبية. أضف رائحة الليمون للمزيج وقلبه مرة أخرى. في وعاء منفصل، اخلط البوتاس مع الصودا، مع الحرص على عدم استنشاق الرائحة. ضع وعاء على نار متوسطة به 3 لتر ماء، أضف الجلسرين واللون، وقلب باستمرار. أضف الزيت إلى خليط الجلسرين مع التقليب حتى يثقل قوام الصابون. ارفع الخليط من على النار وأضف البوتاس والصودا إلى الوعاء الكبير وقلب جيداً. بعد الحصول على القوام المطلوب، يمكنك حفظ الصابون في زجاجات.

يمكن استخدام الصابون السائل لغسيل الأطباق والألومنيوم بإضافة القليل منه إلى نصف لتر ماء، كما يمكن استخدامه في تنظيف الأرضيات والسيراميك والبوتاجاز، مما يجعله منتج تنظيف متعدد الاستخدامات وصديق للبيئة.