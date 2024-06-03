100 جنيه زيادة على بطاقة التموين يوليو 2024 ….تعرف على الأسر الأولى بالرعاية والشروط اللازمة

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين يوليو 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ليلقى اهتمام وبحث الملايين من المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لملايين المواطنين، ويبحث عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية عن حقيقة هذا الخبر من عدمه وإليكم التفاصيل ….

100 جنيه زيادة على بطاقة التموين يوليو 2024

حيث صرح الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن أي زيادة على بطاقة التموين في يوليو 2024، وأنه في حال الإعلان عن مثل هذه القرارات سوف يتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة أو على الكثير من القنوات الفضائية المصرية.

وتحدث “المصيلحي” عن قرار زيادة سعر رغيف العيش المدعم والذي أعلنت عنه وزارة التموين في 1 يونيو 2024، مؤكداً أن الدولة تستهلك حوالي 8.5 مليون طن قمح سنوياً، وفي العام الماضي كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن وحصلت مصر على 3.4 مليون طن والباقي تم استيراده، وحتى الآن لم تنتهي مصر من موسم القنح وقد أعلنت الوزارة عن تحديد سعر الإردب للفلاح لهذا العام بمبلغ 2000 جنيه.

من هي الفئات الأولى بالرعاية لإضافة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين في يوليو 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه في حال زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين سوف تكون هناك أسر أولى بالرعاية وهي: