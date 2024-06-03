قبل الصرف بأيام قليلة “المالية” ترد على الموظفين وتوضح .. هل يوجد زيادة في رواتب شهر يونيو ؟ 2024

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
قبل الصرف بأيام قليلة “المالية” ترد على الموظفين وتوضح .. هل يوجد زيادة في رواتب شهر يونيو ؟ 2024

يرتفع تساؤل من جانب كثير من الأشخاص حول الزيادة المتعلقة برواتب شهر يونيو الجاري 2024، إذ أنهم يرغبون في معرفة هل هناك زيادة مرتبات شهر يونيو أم لا ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد بينت جميع تفاصيلها التي تغص ذلك وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كل التفاصيل.

هل يوجد زيادة في رواتب شهر يونيو ؟

في الحقيقة ان وزاره المالية نوهت ان فيما يخص تساؤل المواطنين هل يوجد زيادة رواتب شهر يونيو 2024 أنه ليس هناك زياده بتلك الرواتب، إذ أن جميع الأخبار التي يتم تداولها فيما يخص ذلك ليست صحيحة، وقالت إنه لا ينبغي أن يتم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ولابد من الحصول على المعلومات من الموقع الرسمي الخاص بها، وبينت أيضًا أن موعد الصرف سوف يكون لهذا الشهر مبكرًا عن باقي الشهور الأخرى وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

سوف يتم تقديم صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وذلك على حسب ما بينته وزارة المالية لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك بمناسبة حلول اخر العام المالي لسنة 2024 في 30 يونيو، وأيضًا عيد الأضحى الذي سوف يكون موافق السادس عشر من يونيو 2024، إذ أنه تبعًا للبيان الخاص بالوزارة فإن صرف مرتبات سوف يكون بداية من يوم الأحد الذي سيكون يوافق التاسع من يونيو 2024 ويستمر الصرف إلى اليوم الذي سيكون موافق الثالث عشر من يونيو 2024، بدون ما يوجد أي زيادات للموظفين في القطاع الحكومي.

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Gehad hussin

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