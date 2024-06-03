“تنزيل الوجبة السابعة من هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل

زاد البحث في الفترة الأخيرة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بجميع المحافظات العراقية، وذلك حيث تأخر إعلان الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية للمستحقين والذين بدأوا في التساؤل عن أسباب التأخير وما إن كان سيتم صرفها خلال الفترة القادمة أم لا، ونحن هنا من خلال هذا المقال نجيب عن كافة التساؤلات ونوضح التفاصيل، فتابعوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن أسباب تأخر صدور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق هو أن الوزارة كانت تعمل في الفترة الماضية على التحقق من الأسماء المتقدمة، حيث أنه قد تقدم عدد كبير جداً من المواطنين في مختلف المحافظات على ذلك الدعم المقدم من جانب الوزارة للمواطنين الأكثر احتياجاً، ولكن هذا ليس هو سبب التأخير لأن الوزارة قد انتهت بالفعل من أعمال المراجعة ولكن السبب الحقيقي وراء تأخر صرف الدعم هو عدم توافر التغطية المالية لتلك الوجبة السابعة، وأشارت الوزارة إلى أنه فور توافر الأموال سيتم صرف تلك الوجبة الأخيرة ومن الممكن أن يتم صرف وجبتين متتاليتين، ومن المتوقع صرفها خلال الأيام القليلة القادمة.

تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وتنزيلها من خلال موقع وزارة العمل أو منصة مظلتي، وذلك وفقاً لمجموعة الخطوات التالية:-