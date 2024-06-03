أدخل الثانوية وانت مرتاح “نسبة نجاح تتخطى الـ 90%” .. هنـــا نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية 2024

الاهتمام كبير للغاية من جانب طلبة وطالبات لا حصر لهم المقيدون للصف الثالث الاعدادي بالتحديد في هذه الفترة الجارية وذلك في حيز ظهور النتائج في المحافظات المختلفة المصرية، فكما نعلم أن الشهادة الإعدادية تحدد مصير الطالب بعد ذلك في أي مدرسة ثانوية سوف يلتحق بها فهناك كثير من المدارس الثانوية التي يمكن للطالب الخاص بالشهادة الاعدادية أن يلتحق بها من ضمنها مدارس الثانوية العامة، بالإضافة إلى مدارس التمريض وأيضًا مدارس سياحة وفنادق علاوة على مدارس التجاري وأيضًا الثانوي الزراعي وغيرهم من المدارس الأخرى التي تكون أمام طالب الشهادة الإعدادية، وبشأن ظهور النتيجة سوف نرفق لكم التفاصيل فيما يلي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية

من المفترض أن تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية قريبًا في الساعات القليلة القادمة، فتلك النتيجة مهمة ويريد الطلاب التعرف عليها، ومن المعروف أن مجموع الطالب هو من يحدد في أي مدرسة سوف يلتحق وكما نعلم ان هناك طلبة وطالبات كثيره تريد الالتحاق بمدرسة الثانوية العامة، ولكن المجموع الخاص به من الممكن أن يكون عائقًا أمامهم في الالتحاق بتلك المدارس، إذ أن الثانوية العامة يكون لها مجموع محدد للالتحاق بها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

من الممكن لك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكل سهولة من خلال موقع الوزارة من هنا، ومن الجدير بالذكر انه بعد ان تظهر النتيجة في جميع المحافظات المصرية الخاصة بالصف الثالث الإعدادي تقوم وزارة التربية والتعليم في كل محافظة على حدة بالكشف عن فتح باب تقديم التظلمات.