“رابط شغاااااااااال” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة للعام الدراسي 3023-2024 بنسبة نجاح 82.5%. يعكس هذا الإنجاز جهود الطلاب والمعلمين والإدارة التعليمية كما اعتمدت الدكتورة نهال نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.57%. يعكس هذا التفاني التام في تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

في سياق اعتماد نتائج الشهادات، بلغ إجمالي عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 2835 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2692 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 2115 بنسبة نجاح 78.57%. تعكس هذه النسبة مدى اجتهاد الطلاب وتفانيهم في تحقيق أفضل النتائج بالإضافة إلى ذلك، جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94.4%، بينما نجح جميع الطلاب المكفوفين بنسبة 100% حيث حضر 12 طالبًا ونجحوا جميعًا. تُظهر هذه النتائج الجهود المبذولة لدمج وتوفير التعليم الجيد للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي

أوضح يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن عملية التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، مما يضمن نزاهة ودقة النتائج. بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 111191 طالبًا وطالبة، حضر منهم 110239 طالبًا وطالبة، ونجح 90551 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 82.5%. يعكس هذا النجاح الكبير الجهود المبذولة من قبل الجميع في العملية التعليمية.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

يستطيع الطلاب في محافظة البحيرة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 بكل سهولة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس. تقدم البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة وموقع “نتيجة نت” هذه الخدمة عبر الإنترنت تتضمن عملية الاستعلام خطوات بسيطة وسهلة. هذا النهج الرقمي يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسرعة وبدقة، مما يعكس تطور النظام التعليمي في البحيرة واهتمامه بتوفير الخدمات الإلكترونية. تضمن هذه العملية الإلكترونية حصول الطلاب على نتائجهم دون الحاجة إلى زيارة المدارس أو الإدارات التعليمية.

توجه إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة أو موقع “نتيجة نت“.

اختر أيقونة “الخدمات التعليمية”.

حدد أيقونة “نتائج الامتحانات”.

انقر على “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

تأكد من صحة الرقم الذي أدخلته.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

درجات الصف الثالث الاعدادي

عند إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، يمكن للطلاب الاطلاع عليها في المدارس في اليوم التالي بعد نشرها على البوابة الإلكترونية. وقد حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات الامتحانات لكل مادة كما يلي: