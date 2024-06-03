“نتيجة نت” نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة برقم الجلوس natega4dk

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة،التي تم الإعلان عنها منذ قليل على الموقع الرسمي للمحافظة وعلى موقع نتيجة نت تيسيراً على الطلاب وأولياء الامور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة البحيرة ….

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة

حيث أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة البحيرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة من قبل الدكتورة “نهالي بليع” محافظ البحيرة بنسبة نجاح 82.5% ، وأكد مصدر مسؤول بمديرية التعليم بالبحيرة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية حوالي 2835 طالب وطالبة، حضر الإمتحانات 2692 طالب ونجح 2115 طالب بنسبة 78.57% من إجمالي عدد الطلاب.

فيما أكد”يوسف الديب” مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة، وسط تتبع وتشديد من قبل وزارة التربية والتعليم لتحقيق العدل والشفافية بين الطلاب مؤكداً إلى أن الوزارة لم تتلقى أي شكاوي سواء من الطلاب أو المراقبين، إلا أن الكثير من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالبحيرة أكدوا أن أسئلة الامتحانات جاءت من الكتاب المدرسي والمراجعات النهائية التي أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على يد أكبر الأساتذة في جميع المواد والمناهج المقررة.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحيرة