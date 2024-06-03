نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2024: استعلم عن درجاتك الآن

أصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط لعام 2024 متاحة الآن بشكل رسمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن درجاتهم بسهولة من خلال الإنترنت، هذا الإعلان يأتي بعد طول انتظار وترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تُعد هذه الشهادة نقطة تحول مهمة في مسيرة التعليم بمصر.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع نتيجة نت. الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. اختيار قسم نتائج الشهادة الإعدادية. تحديد الصف الثالث الإعدادي. إدخال رقم جلوس الطالب. الضغط على زر البحث لعرض النتيجة.

توزيع الدرجات

تم توزيع الدرجات الكلية للشهادة الإعدادية، والتي تبلغ 280 درجة، على النحو التالي:

اللغة الإنجليزية : 60 درجة.

: 60 درجة. اللغة العربية : 80 درجة.

: 80 درجة. العلوم : 40 درجة.

: 40 درجة. الرياضيات : 60 درجة.

: 60 درجة. الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

أهمية الشهادة الإعدادية

تُعتبر الشهادة الإعدادية في مصر مرحلة فاصلة تحدد مسار الطالب التعليمي المستقبلي، حيث يختار الطلاب بعدها بين التعليم الفني أو العام، وتُمثل هذه النتائج لحظة حاسمة تُشكل مستقبل الطلاب وتُعبر عن جهودهم طوال العام الدراسي.

نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ونُشيد بالجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج وتوفيرها بشكل إلكتروني يُسهم في تقليل الضغط والتوتر على الطلاب وأولياء الأمور.